Luis Enrique: "È stata la settimana dei nostri giovani, hanno giocato molto bene"

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha commentato il pareggio contro il Lilla in conferenza stampa. L’ex tecnico della Spagna ha ricordato quanto sia complicato giocare al Pierre-Mauroy: "È stata una situazione simile a due anni fa: controllavamo la partita e alla fine il Lilla ha segnato. Oggi penso che abbiamo gestito bene il match. L’ingresso di Nuno Mendes è stato decisivo, ha segnato un bel gol. Giocare qui non è mai facile", ha dichiarato, lodando le qualità del laterale portoghese.

Luis Enrique ha sottolineato anche il contributo dei giovani: "È stata la loro settimana, hanno giocato molto bene. Abbiamo gestito le energie dei giocatori più esperti con la pausa imminente. I ragazzi erano stanchi dopo il match contro il Barcellona. I giovani hanno mostrato personalità, giocare qui alla loro età non è semplice. Sono molto orgoglioso". L’allenatore ha poi confrontato Nuno Mendes e Achraf Hakimi con alcuni grandi terzini della sua esperienza a Barcellona: "Ho allenato Dani Alves e Jordi Alba, ma loro hanno caratteristiche differenti".

Nonostante il pareggio subito a causa del gol di Ethan Mbappé, Luis Enrique ha mantenuto il fair play, lodando il giovane attaccante: "Devo fare i complimenti a Ethan, è un ottimo giocatore", ha affermato, riconoscendo talento e potenziale del giovane nel difficile contesto del LOSC. Un segnale di sportività e professionalità da parte del tecnico spagnolo.