Porto, Farioli come i più grandi: da Guttman a Trapattoni, chi ha vinto il titolo al primo anno

Entrare subito nella storia al primo anno non è impresa banale, ma Francesco Farioli ci è riuscito. Con il successo sull’Alverca, il tecnico italiano ha portato il Porto al titolo, diventando il 39° allenatore capace di vincere il campionato portoghese alla sua prima stagione sulla panchina di un club.

Un traguardo che lo inserisce in una lista prestigiosa, dove spiccano nomi come Bela Guttmann, capace di trionfare prima con il Porto nel 1958/59 e poi con il Benfica l’anno successivo. Tra gli altri protagonisti figurano anche allenatori come Robert Kelly, Randolph Galloway, Jimmy Hagan, John Mortimore e Malcolm Allison, esponenti della scuola inglese che ha lasciato un segno importante in Portogallo.

La tradizione evidenzia come spesso siano stati gli stranieri a incidere maggiormente: 24 contro 15 rispetto ai tecnici portoghesi. Tra questi ultimi, però, non mancano figure di spicco come Artur Jorge, António Oliveira, Fernando Santos, Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Sérgio Conceição, protagonisti soprattutto dell’egemonia del Porto a partire dagli anni ’80 sotto la guida di Jorge Nuno Pinto da Costa.

Anche il Benfica ha vissuto cicli vincenti con diversi allenatori esordienti negli anni ’60 e ’70. Ora, con Farioli, si aggiunge un altro nome a un elenco che racconta un secolo di storia del calcio lusitano.

GLI ALLENATORI VINCENTI AL PRIMO ANNO

Lippo Hertzka (Benfica, 1935/36)

Augusto Silva (Belenenses, 1945/46)

Robert Kelly (Sporting, 1946/47)

Randolph Galloway (Sporting, 1950/51)

Otto Glória (Benfica, 1954/55)

Dorival Yustrich (FC Porto, 1955/56)

Enrique Fernández (Sporting, 1957/58)

Béla Guttmann (FC Porto, 1958/59)

Béla Guttmann (Benfica, 1959/60)

Juca (Sporting, 1961/62)

Fernando Riera (Benfica, 1962/63)

Lajos Czeizler (Benfica, 1963/64)

Elek Schwartz (Benfica, 1964/65)

Jimmy Hagan (Benfica, 1970/71)

Milorad Pavić (Benfica, 1974/75)

Mário Wilson (Benfica, 1975/76)

John Mortimore (Benfica, 1976/77)

Fernando Mendes (Sporting, 1979/80)

Lajos Baroti (Benfica, 1980/81)

Malcolm Allison (Sporting, 1981/82)

Sven-Göran Eriksson (Benfica, 1982/83)

Artur Jorge (FC Porto, 1984/85)

Tomislav Ivić (FC Porto, 1987/88)

Carlos Alberto Silva (FC Porto, 1991/92)

António Oliveira (FC Porto, 1996/97)

Fernando Santos (FC Porto, 1998/99)

Augusto Inácio (Sporting, 1999/00)

László Bölöni (Sporting, 2001/02)

Giovanni Trapattoni (Benfica, 2004/05)

Co Adriaanse (FC Porto, 2005/06)

Jesualdo Ferreira (FC Porto, 2006/07)

Jorge Jesus (Benfica, 2009/10)

André Villas-Boas (FC Porto, 2010/11)

Vítor Pereira (FC Porto, 2011/12)

Rui Vitória (Benfica, 2015/16)

Sérgio Conceição (FC Porto, 2017/18)

Bruno Lage (Benfica, 2018/19)

Roger Schmidt (Benfica, 2022/23)

Rui Borges (Sporting, 2024/25)

Francesco Farioli (FC Porto, 2025/26)