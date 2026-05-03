Porto campione, il rivale Rui Borges si congratula con Farioli: "Giusto così, è meritato"

Alla vigilia della sfida contro il Vitória de Guimarães, Rui Borges ha scelto di partire da un gesto di sportività. L’allenatore dello Sporting, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rendere omaggio al Porto per il titolo conquistato, prima di concentrarsi sull’impegno della 32ª giornata di Liga allo stadio José Alvalade.

“Prima di tutto voglio congratularmi con il Porto per la vittoria del campionato: hanno meritato, sono stati la squadra più costante durante tutta la stagione e quindi è giusto che siano campioni”, ha dichiarato il tecnico.

Borges ha poi evitato qualsiasi polemica legata ai festeggiamenti dei rivali: “Provocazioni? Non meritano alcuna reazione. Io penso solo alla partita, non a quello che succede fuori. Non ho visto nulla e non mi interessa entrare in queste situazioni”.