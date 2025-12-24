Ufficiale Diogo Costa a vita al Porto? Ha rinnovato fino al 2030, clausola di 60 milioni

Diogo Costa rinnova ulteriormente il suo rapporto con il Porto: ufficiale il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Il portiere della squadra di Farioli e del Portogallo attualmente ha 26 anni ed è legato ai Dragoes fin dalle giovanili. Al termine del suo nuovo contratto sarà sulla soglia dei 31 anni, dunque qualora lo rispettasse avrebbe già legato la quasi totalità della sua carriera al club nel quale è cresciuto.

Di seguito il comunicato del Porto: "Diogo Costa ha prolungato il legame che lo lega all'FC Porto fino al 2030, con una clausola di rescissione del valore di 60 milioni di euro.

Il portiere internazionale portoghese, 26 anni, è nato a Rothirst, in Svizzera, ed è arrivato al Club nella stagione 2011/12, dopo aver fatto tutta la formazione in blu e bianco fino al debutto con la prima squadra nel 2019/20.

Nel 2016, il capitano del Porto ha vissuto il primo grande anno in blu e bianco, quando è stato incoronato campione nazionale juniores per l'FC Porto e campione d'Europa per la nazionale portoghese under 17, ma tre anni dopo, Diogo Costa ha avuto altri due motivi per festeggiare: ha vinto la Premier League International Cup al servizio della squadra B dei Dragões ed è stato campione europeo di Under-19, giocando quattro partite in questa edizione della Youth League.

È stato proprio nella stagione 2018/19 che il portiere è entrato a far parte della prima squadra e da allora ha il numero 99 alle spalle. Il 12 ottobre 2022, già in qualità di titolare indiscusso nella porta del Porto, Diogo Costa è diventato il primo portiere in assoluto a fare un assist e a parare un rigore in una partita di Champions League, più precisamente nella vittoria dell'FC Porto a Leverkusen (3-0). Poco dopo, divenne anche il portiere della storia del Porto con il maggior rigore segnato.

Titolare indiscusso anche nella nazionale portoghese, Diogo Costa è senza dubbio uno dei migliori al mondo nella sua posizione e attualmente sta compiendo la 15ª stagione nel Club, il che la dice lunga sul rapporto d'amore tra le due parti. Proprio il mese scorso è stato nominato per l'undici dell'anno della FIFA, e ad agosto aveva già raggiunto le 200 partite nella porta del Porto. Detentore di tre Draghi d'Oro (Atleta Rivelazione dell'Anno, Atleta dell'Anno e Calciatore dell'Anno), Diogo Costa ha vinto due Supercoppe, due Campionati e tre Coppe del Portogallo come senior dell'FC Porto. Una storia che continuerà ad essere scritta almeno fino al 2030".