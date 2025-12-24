Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo 15 anni al Porto, Diogo Costa rinnova ancora: "Da ragazzo sognavo di giocarci"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 19:56Calcio estero
Daniele Najjar

Diogo Costa, portiere di 26 anni, sta disputando la sua 15esima stagione da giocatore del Porto, ma appena rinnovato ulteriormente il suo contratto fino al 30 giugno 2030, quando sarà sulla soglia dei 31 anni. Insomma, un amore infinito e la prospettiva di rimanere magari per tutta la carriera nel club dove è cresciuto.

Queste le sue parole dopo la firma: "Mi sento molto felice. Penso che tutti sappiano la storia che ho in questo Club e cosa possono aspettarsi da me. Non mi mancavano i motivi per firmare questo rinnovo. Io e la mia famiglia siamo molto felici. In un rinnovo del contratto ci deve essere sempre un accordo, ma non appena si è presentata questa possibilità mi sono mostrato disponibile ad ascoltare il Porto e sono molto grato di sapere che continuano a credere in me e in ciò che posso portare al Club in futuro."

Un sogno vissuto ogni giorno: "Da ragazzo avevo sempre sognato di giocare in questo Club. Non ero sicuro di diventare un giorno un calciatore del Porto, ma questo è sempre stato il mio più grande sogno. È un sogno che mi rende molto felice e mi fa sentire un uomo realizzato, soprattutto perché sono un capitano, che è qualcosa che non avrei mai immaginato. Sono molto grato per la storia che ho scritto finora e non vedo l'ora che arrivi il futuro".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
