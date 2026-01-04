Prove di fuga del Barça, il Real Madrid chiamato a rispondere col Betis: il programma de LaLiga
Domenica ricca di partite quella che andrà in scena ne LaLiga, che prosegue il proprio programma della 18^ giornata. Ad aprire la giornata, alle ore 14:00, sarà la sfida del Sanchez Pizjuan tra il Siviglia e il Levante. Alle 16:15 il Real Madrid proverà a rispondere al Barcellona e ospiterà al Bernabeu il Real Betis. Si prosegue con due gare in programma alle 18:15: l’Alaves affronterà il Real Oviedo, mentre il Maiorca se la vedrà col Girona. Chiude la giornata, nel posticipo delle 21:00, la gara tra Real Sociedad e Atletico Madrid.
Questo il programma completo della 18^ giornata
Venerdì 2 gennaio
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 gennaio
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona – 49 punti (19)
2. Real Madrid – 42 punti (18)
3. Villarreal – 38 punti (17)
4. Atlético Madrid – 37 punti (18)
5. Espanyol – 33 punti (18)
6. Betis – 28 punti (17)
7. Celta Vigo – 26 punti (18)
8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)
9. Elche – 22 punti (18)
10. Getafe – 21 punti (18)
11. Siviglia – 20 punti (17)
12. Osasuna – 19 punti (18)
13. Rayo Vallecano – 19 punti (18)
14. Mallorca – 18 punti (17)
15. Alavés – 18 punti (17)
16. Real Sociedad – 17 punti (17)
17. Valencia – 16 punti (18)
18. Girona – 15 punti (17)
19. Real Oviedo – 11 punti (17)
20. Levante – 10 punti (16)
