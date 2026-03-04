Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Griezmann risponde allo sfottò del Barça di un anno fa. Dilemma sulla sua permanenza

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:16Calcio estero
Gaetano Mocciaro

L'Atlético Madrid è la prima finalista della Copa del Rey. Pur rischiando contro il Barcellona, i colchoneros hanno fatto valere il grande successo per 4-0 all'andata, rendendo il 3-0 dei catalani al ritorno inutile. Al termine della partita, il grande ex Antoine Griezmann ha postato una foto che lo vede festante e in sfondo due giocatori del Barcellona, stesi a terra disperati. E la didascalia: "Questa foto è troppo forte?".

Va evidenziato un precedente, che spiega il perché di questo sfottò: Griezmann fu oggetto di uno sfottò da parte dei catalani, al termine di una partita che il Barcellona vinse rimontando da 2-0 per l'Atleti a 2-4. "Questa foto è davvero forte" recitava il post che vedeva la squadra festeggiare con Griezmann disperato sullo sfondo. Per la serie: "Chi la fa, l'aspetti".

34 anni, Griezmann potrebbe giocare le sue ultime partite con l'Atlético. Lo aspetta la MLS, precisamente l'Orlando City. La finestra trasferimenti per il torneo nordamericano chiude il 24 aprile. Tuttavia la finale di Copa del Rey raggiunta dalla squadra di Simeone potrebbe convincere Griezmann a restare fino al termine della stagione, giocando l'atto conclusivo e magari sollevare l'ultimo trofeo prima di prendere il volo per la Florida. In carriera Griezmann ha vinto 3 titoli con l'Atleti: la Supercoppa spagnola nel 2014, l'Europa League e la Supercoppa UEFA nel 2018.

In merito, il tecnico Diego Simeone si è così espresso: "Si merita questa finale più di chiunque altro. La sua qualità e talento li manterrà sempre. Gli voglio bene, voglio il meglio per lui e spero possa giocare la finale".

