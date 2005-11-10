PSG, Dembélé sfida il suo passato: "Grande sfida contro il Barcellona ma ora testa al Tolosa"

Ousmane Dembélé e il suo passato. Il calendario della Champions League regala una sfida dal sapore particolare per l'attaccante francese. Il calciatore del Paris Saint-Germain infatti sfiderà fra cinque giorni il Barcellona, sua ex squadra. Appuntamento al Parco dei Principi martedì prossimo alle ore 21 per un match che sicuramente promette spettacolo.

"Tra sei giorni ci aspetta un'altra grande sfida contro il Barcellona - ha detto il calciatore transalpino - ​che ha i nostri stessi punti in classifica". Dembélé però guarda una partita alla volta e prima del match contro i blaugrana torna il campionato: "Prima però penseremo a prepararci per la partita di sabato contro lo Strasburgo e poi vedremo".

E sulla sfida dell'Etihad vinta contro il City ha commentato: "Il nostro primo tempo è stato eccellente e ci siamo portati rapidamente sul 2-0. Nella ripresa abbiamo un po' allentato la pressione e il Manchester City ha spinto forte. Ma guardiamo gli aspetti positivi".