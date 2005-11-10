Dembele show dopo il successo all'Etihad: "In vacanza la domenica fino a marzo..."

Dopo la grande notte del PSG all'Etihad, con la vittoria per 4-2 sul Manchester City in Champions League, Ousmane Dembélé si è preso la scena anche davanti ai microfoni di Canal+. L'attaccante francese, autore del secondo gol della squadra di Luis Enrique al 15', ha regalato un'intervista fuori dagli schemi; inizialmente serio, il Pallone d'Oro 2025 ha parlato della prestazione della squadra e delle critiche ricevute: "Non ci interessa assolutamente che la gente abbia dubitato di noi. Siamo a ottobre, dobbiamo essere sulla strada giusta nella prima parte della stagione e prepararci per la seconda".

Poi, però, l'ex Barcellona ha lasciato spazio alla sua ironia quando si è parlato del periodo dopo la sosta per le nazionali e della sua assenza in Ligue 1 contro il Le Mans (non era stato neanche convocato, ndr): "Dopo la pausa internazionale sono andato in vacanza", ha detto scherzando, prima di aggiungere con un sorriso: "Anzi, forse ne chiederò un'altra...". Dembélé ha poi sottolineato il suo rapporto speciale con la Champions League: "Il martedì e il mercoledì mi diverto davvero a giocare... soprattutto quando torno dalle vacanze!".

Sulla possibilità di riposare ancora in campionato, il francese ha continuato sul tono scherzoso: "È possibile, magari fino a marzo". Poi, alla domanda sul prossimo avversario del PSG in Ligue 1, ha regalato un'altra gag: "Ora giochiamo contro... il Le Havre, credo?". In realtà i campioni d'Europa affronteranno lo Strasburgo. Un errore che ha strappato un sorriso e chiuso un'intervista decisamente particolare dopo una serata da protagonista.