Manchester City, Maresca guarda già alla Premier: "Con l'Ipswich occasione per il riscatto"

Il 4-2 per mano del Paris Saint-Germain pesa ancora un casa Manchester City. Un ko che non ci stava per come è arrivato con tre reti incassate nella prima mezz'ora di gara e il poker arrivato all'ora di gioco dopo che Haaland aveva inizialmente accorciato le distanze. La Premier League però può rappresentare adesso come l'occasione per riscattare questa brutta battuta d'arresto e ritrovare quella fiducia che una gara come quella contro gli uomini di Luis Enrique può aver fatto perdere.

Ne è consapevole Enzo Maresca che al termine del match ai microfoni del canale ufficiale del club si è già proiettato alla sfida contro l'Ipswich: "È un’occasione per noi per riscattarci - ha esordito l'ex centrocampista della Juventus -. Sarà una partita difficile perché loro hanno avuto tutta la settimana per recuperare energie e preparare l’incontro".

Per quanto riguarda i giocatori a disposizione prosegue: "Dobbiamo gestire alcuni giocatori, ma allo stesso tempo dobbiamo proseguire il nostro cammino e cercare di vincere sabato. Infine un pensiero sui tifosi: "Hanno sostenuto la squadra per tutti i 95 minuti. Anche nel primo tempo, probabilmente, si sono accorti che la squadra era in campo con lo spirito giusto. E avremo bisogno di loro anche sabato".