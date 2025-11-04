PSG ko col Bayern, poi il peggio. Luis Enrique: "Quello di Dembelé è un nuovo infortunio"
Notte tremenda per il PSG, che in un colpo solo perde Dembelé e Hakimi per infortunio, cadendo al Parco dei Principi in 11 contro 10 contro il Bayern Monaco. Luis Enrique, al termine del match, ha parlato a caldo ai microfoni di Canal+ per analizzare l'esito del quarto turno di League Phase di Champions League: "In 11 contro 11, il Bayern è stato più forte, senza alcun dubbio. Abbiamo fatto dei regali molto belli all’avversario nel primo tempo. Avremmo potuto subire più gol", ha ammesso il tecnico dei parigini.
"Nel secondo tempo è stato diverso, perché avevamo un uomo in più. Conseguenze? Non posso parlare del futuro. Sappiamo che il nostro calendario è il peggiore. Le prossime partite saranno difficili", ha proseguito Luis Enrique a proposito delle sfide che attendono i campioni d'Europa in carica lungo il cammino europeo. Sull’infortunio di Dembele invece: "Non lo so. Penso che non abbia nulla a che vedere con il precedente infortunio. È qualcosa di nuovo. Dobbiamo essere molto attenti, stiamo cercando di migliorare la condizione dei giocatori", la chiosa.
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. PSG 9 (dr +9)
4. Inter 9 (dr +9)*
5. Real Madrid 9 (dr +6)
6. Liverpool 9 (dr +5)
7. Tottenham 8 (dr +5)
8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*
9. Manchester City 7 (dr +4)*
10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)
11. Newcastle 6 (dr +6)*
12. Barcellona 6 (dr +5)*
13. Chelsea 6 (dr +3)*
14. Atletico Madrid 6 (dr +1)
15. Qarabag 6 (dr +1)*
16. Galatasaray 6 (dr -1)*
17. PSV 5 (dr +2)
18. Monaco 5 (dr -2)
19. Atalanta 4 (dr -3)*
20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
21. Napoli 4 (dr -5)
22. Marsiglia 3 (dr +2)*
23. Juventus 3 (dr -1)
24. Club Brugge 3 (dr -2)*
25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*
26. Royale Union SG 3 (dr -8)
27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
28. Pafos 2 (dr -4)*
29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -3)*
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*
35. Benfica 0 (dr -5)*
36. Ajax 0 (dr -10)*
*una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.