PSG ko col Bayern, poi il peggio. Luis Enrique: "Quello di Dembelé è un nuovo infortunio"

Notte tremenda per il PSG, che in un colpo solo perde Dembelé e Hakimi per infortunio, cadendo al Parco dei Principi in 11 contro 10 contro il Bayern Monaco. Luis Enrique, al termine del match, ha parlato a caldo ai microfoni di Canal+ per analizzare l'esito del quarto turno di League Phase di Champions League: "In 11 contro 11, il Bayern è stato più forte, senza alcun dubbio. Abbiamo fatto dei regali molto belli all’avversario nel primo tempo. Avremmo potuto subire più gol", ha ammesso il tecnico dei parigini.

"Nel secondo tempo è stato diverso, perché avevamo un uomo in più. Conseguenze? Non posso parlare del futuro. Sappiamo che il nostro calendario è il peggiore. Le prossime partite saranno difficili", ha proseguito Luis Enrique a proposito delle sfide che attendono i campioni d'Europa in carica lungo il cammino europeo. Sull’infortunio di Dembele invece: "Non lo so. Penso che non abbia nulla a che vedere con il precedente infortunio. È qualcosa di nuovo. Dobbiamo essere molto attenti, stiamo cercando di migliorare la condizione dei giocatori", la chiosa.

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. PSG 9 (dr +9)

4. Inter 9 (dr +9)*

5. Real Madrid 9 (dr +6)

6. Liverpool 9 (dr +5)

7. Tottenham 8 (dr +5)

8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*

9. Manchester City 7 (dr +4)*

10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)

11. Newcastle 6 (dr +6)*

12. Barcellona 6 (dr +5)*

13. Chelsea 6 (dr +3)*

14. Atletico Madrid 6 (dr +1)

15. Qarabag 6 (dr +1)*

16. Galatasaray 6 (dr -1)*

17. PSV 5 (dr +2)

18. Monaco 5 (dr -2)

19. Atalanta 4 (dr -3)*

20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

21. Napoli 4 (dr -5)

22. Marsiglia 3 (dr +2)*

23. Juventus 3 (dr -1)

24. Club Brugge 3 (dr -2)*

25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*

26. Royale Union SG 3 (dr -8)

27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

28. Pafos 2 (dr -4)*

29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -3)*

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*

35. Benfica 0 (dr -5)*

36. Ajax 0 (dr -10)*

*una gara in meno