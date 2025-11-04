PSG, altra tegola per Luis Enrique: nuovo infortunio per Dembelé, le sue condizioni

Piove sul bagnato in casa PSG. Non solo l'infortunio terribile di Hakimi in occasione del match di cartello di serata in Champions League contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi, ma anche un'altra brutta notizia a proposito di Ousmane Dembélé. Rientrato da un infortunio da circa 15 giorni, dopo essere rimasto ai box più di un mese, il Pallone d’Oro 2025 ha dovuto lasciare il campo al 25° minuto di gioco.

L’attaccante parigino è stato sostituito da Kang-in Lee ed è rientrato subito negli spogliatoi ma sulle sue gambe e in fretta. Segno, questo, che fa ben sperare rispetto all'uscita costretta dal campo di Hakimi su intervento killer di Luis Diaz. Pochi istanti prima Dembele aveva persino fatto tremare Neuer, ma il suo gol è stato annullato per posizione di fuorigioco.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, al momento è difficile diagnosticare la natura dell’infortunio di Dembele, che non ha mostrato segni evidenti di dolore a una parte specifica del corpo. Tuttavia, l’ex giocatore del Barcellona aveva già avvertito un fastidio ai flessori della coscia destra contro il Nizza sabato in Ligue 1, così come contro il Lorient a metà della scorsa settimana. "Mi fa male al bicipite femorale, troppo male”, aveva detto Dembélé ad Achraf Hakimi dopo la partita contro gli “Aiglons", in una sequenza ripresa da Ligue 1+.