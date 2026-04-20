PSG, guaio Vitinha: infortunio alla caviglia. Luis Enrique preoccupato: "Nulla di positivo"

Oltre alla sconfitta casalinga, la beffa. Il PSG, caduto ieri 1-2 contro il Lione di un Endrick scatenato, ha perso Vitinha per infortunio: durante il posticipo della 30ª giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi, il centrocampista portoghese si sarebbe fatto male ricadendo dopo un duello aereo con Endrick, nell'azione del raddoppio dei Gones firmato da Afonso Moreira. L'ex Porto è ricaduto male sulla caviglia destra, mostrando subito una smorfia di dolore, secondo le prime ricostruzioni de L'Equipe.

Dopo un primo confronto in panchina con Luis Enrique e il suo staff, Vitinha ha ripreso il suo posto continuando a giocare per diversi minuti. Ma poco prima dell'intervallo ha alzato bandiera bianca e lasciato il campo, visibilmente limitato nei movimenti. Il club transalpino in questi giorni seguirà l'evoluzione del problema fisico, a 9 giorni tuttavia dalla semifinale di andata di Champions League contro il Bayern Monaco (28 aprile), con ritorno previsto il 6 maggio all'Allianz Arena.

Ora il PSG e Luis Enrique tremano. L'allenatore dei campioni di Francia in carica ha lasciato percepire qualche segno di preoccupazione per le condizioni del cervello pensante a centrocampo: "Nulla di positivo; quando sostituisci un giocatore dopo un'azione un po' pericolosa...", le prime parole dello spagnolo. "Bisogna aspettare i test e vedremo". Vitinha si sottoporrà a esami strumentali nella tarda mattinata di questo lunedì. Finora ha saltato solo 2 partite con il Paris in questa stagione, sinonimo di quanto sia imprescindibile per la squadra e per 'Lucho' Enrique.