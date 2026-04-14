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PSG, l'omaggio da brividi dei giocatori portoghesi ad Anfield per Diogo Jota

PSG, l'omaggio da brividi dei giocatori portoghesi ad Anfield per Diogo Jota
© foto di Federico Titone
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:30Calcio estero
Yvonne Alessandro

Al di là del calcio, spazio alle emozioni. Nella giornata di ieri, vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League ad Anfield, il Paris Saint-Germain ha reso un omaggio alla memoria di Diogo Jota, l’ex attaccante del Liverpool tragicamente deceduto in un incidente stradale lo scorso luglio insieme al fratello André Silva. La squadra transalpina si è raccolta presso il memoriale dedicato al calciatore, cosparso di corone di fiori, sciarpe dei Reds e tanti altri oggetti celebrativi.

A posare in terra dei mazzi di fiori bianchi diversi giocatori portoghesi del PSG, connazionali del compianto DJ20, insieme al diesse Luis Campos e il presidente del club parigino Nasser Al Khelaifi. Il club francese ha inoltre onorato le vittime della tragedia di Hillsborough del 1989: per la sfida di martedì sera è previsto un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio e i calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Tra i giocatori di Luis Enrique coinvolti nel momento dedicato alla memoria di Jota ovviamente João Neves, Nuno Mendes, Goncalo Ramos e Vitinha. Un silenzio assordante e l'intero PSG rivolto al luogo del ricordo. Chi a mani giunte e chi invece con lo sguardo fisso nel vuoto o all'indirizzo dei pegni d'amore di chiunque abbia sofferto per la scomparsa del portoghese del 28enne. Tifosi Reds o di altri club passati di lì, così come fratelli, ex compagni di squadra e del Portogallo.

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