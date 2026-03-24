PSG, la stagione dei rinnovi: da Luis Enrique a Fabian Ruiz, gli accordi già ci sono

In casa Paris Saint-Germain si lavora sotto traccia per programmare il futuro, tra rinnovi attesi e situazioni ancora da definire. La linea comunicativa del club francese continua a essere particolare: quando tutto sembra scontato, raramente arrivano annunci ufficiali, ma le indicazioni che filtrano vanno comunque nella direzione della continuità.

Il caso più evidente riguarda Luis Enrique, il cui prolungamento di contratto viene considerato quasi naturale, anche se al momento non è stato formalizzato. Diverso il discorso per Ousmane Dembélé, che dopo una stagione straordinaria avrebbe ottenuto la possibilità di valutare con calma il proprio futuro. L’esterno francese ha raggiunto il punto più alto della carriera a Parigi e la sua situazione resta da monitorare.

Tra i rinnovi più importanti c’è però quello legato a Fabián Ruiz. Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2027, è ritenuto un elemento fondamentale nello scacchiere della squadra. Insieme a Vitinha e João Neves forma un centrocampo che Luis Enrique considera il perno del progetto tecnico, e per questo il club vuole blindarlo.

Fabián, che compirà 30 anni a breve, non avrebbe dubbi sulla sua permanenza. L’intesa per il rinnovo sarebbe già stata raggiunta a livello verbale, segno della volontà reciproca di proseguire insieme. Arrivato per una cifra contenuta rispetto al suo valore, lo spagnolo è diventato nel tempo uno dei leader del PSG e un titolare anche nella nazionale. La sensazione è che il suo futuro resti a Parigi, in un progetto che punta a continuare a vincere ancora. A scriverlo è L'Equipe.