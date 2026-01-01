Coppa d'Africa d'ufficio al Marocco: il Senegal ha presentato ricorso al Tas contro la CAF

La Federazione calcistica del Senegal ha deciso di passare alle vie legali dopo la controversa decisione che ha messo in discussione l’assegnazione del titolo continentale. Nella giornata di martedì la FSF ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, contestando l’esito che ha portato alla perdita della Coppa d’Africa conquistata sul campo contro il Marocco al termine di una finale particolarmente tesa.

Il ricorso arriva a distanza di alcune settimane dalla decisione che ha ribaltato il risultato, una scelta che ha spinto i dirigenti senegalesi ad avviare un’azione formale per difendere la propria posizione. A confermare la linea della Federazione è stato Moussa Mbaye, membro del Comitato Esecutivo, che ha spiegato come il caso sarà affrontato con grande attenzione sotto il profilo giuridico.

Secondo quanto dichiarato, il procedimento sarà seguito da un avvocato specializzato in diritto sportivo internazionale, già protagonista in passato di ricorsi vinti contro decisioni della CAF. La Federazione ha invitato tifosi e addetti ai lavori a mantenere la calma durante l’iter davanti al TAS, evitando speculazioni e facendo riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

L’obiettivo del Senegal è ottenere il riconoscimento del risultato maturato sul campo, ma la vicenda potrebbe richiedere tempi lunghi prima di arrivare a una decisione definitiva.