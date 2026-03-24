Un altro infortunio per il Brasile: Ancelotti perde Marquinhos per un problema muscolare

Il Brasile si prepara alle prossime amichevoli contro Francia e Croazia, test importanti per Carlo Ancelotti in vista delle scelte definitive per il Mondiale 2026. Le due gare, in programma il 26 marzo e il 1° aprile, serviranno allo staff tecnico per valutare la condizione del gruppo, anche se non mancano le preoccupazioni legate ad alcuni problemi fisici emersi negli ultimi giorni.

Dopo il forfait di Gabriel, il commissario tecnico sta seguendo con particolare attenzione anche le situazioni di Rayan e soprattutto di Marquinhos. Il difensore del Paris Saint-Germain, capitano della Seleção, ha accusato un fastidio muscolare durante l’allenamento svolto negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il centrale ha iniziato regolarmente la seduta partecipando al lavoro con il pallone e alle partitelle, ma ha poi avvertito un dolore nella parte posteriore della coscia destra. Dopo aver ricevuto un massaggio, si è fermato per parlare con un preparatore atletico e successivamente con Ancelotti, indicando la zona interessata prima di lasciare il campo accompagnato da un fisioterapista per ulteriori controlli.

Lo staff medico brasiliano valuterà nelle prossime ore l’entità del problema. L’obiettivo è evitare rischi inutili, soprattutto in un momento della stagione in cui la condizione fisica dei giocatori sarà determinante per le convocazioni finali.