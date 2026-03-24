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Chelsea, Rosenior non convince appieno. L'ex Butt: "Perché non riprendere Lampard?"

Chelsea, Rosenior non convince appieno. L'ex Butt: "Perché non riprendere Lampard?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:11Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea. Arrivato a gennaio dallo Strasburgo per guidare il club principale del gruppo BlueCo, il tecnico inglese aveva parlato di un’occasione impossibile da rifiutare. A distanza di appena tre mesi, però, il clima attorno a lui è già diventato pesante, complice una serie di risultati negativi che ha messo in discussione il suo lavoro.

La situazione si è complicata soprattutto dopo la doppia sconfitta contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League, seguita da altre battute d’arresto che hanno portato i Blues a quattro ko consecutivi. In Premier League la squadra è attualmente sesta, a sei punti dalla zona Champions, ma le prestazioni hanno sollevato più di un dubbio, come dimostrato anche dal pesante 0-3 incassato contro l’Everton.

Tra i più critici c’è Paul Merson, opinionista di Sky Sports, che ha dichiarato: “È stato un mese difficile per Liam Rosenior al Chelsea. Hanno perso quattro partite di fila e sembra che non riescano a vincerne una. Contro l’Everton è stato davvero brutto da vedere, non ho avuto l’impressione che i giocatori fossero sulla stessa lunghezza d’onda del loro allenatore. Questa squadra non è popolare tra i tifosi e Rosenior è sotto pressione fin dal primo giorno”.

Intanto qualcuno ipotizza già un cambio in panchina. L'ex nazionale inglese Nicky Butt, intervenuto al podcast The Good, The Bad & The Football, ha rilanciato la candidatura di Frank Lampard: “Se riuscisse a portare il Coventry in Premier League, perché non richiamarlo? La prima volta arrivò troppo presto e con il mercato bloccato dovette puntare sui giovani. Oggi sarebbe un allenatore diverso e con più esperienza. Con giocatori più esperti potrebbe fare un lavoro fantastico”.

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