Porto, Froholdt ringrazia Farioli: "Mi ha gestito bene, ora voglio i Mondiali con la Danimarca"

Il buon momento vissuto al Porto si riflette anche con la maglia della Danimarca. Victor Froholdt, impegnato con la selezione danese, ha parlato alla stampa del suo stato di forma, sottolineando come le ultime settimane siano state tra le migliori della sua stagione, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Il centrocampista classe 2004 ha spiegato di sentirsi al massimo: “Sono in ottima condizione e - le sue parole a Tipsbladet - sono anche molto fiducioso. Farioli mi ha gestito bene, facendomi riposare in alcune partite per non sovraccaricarmi. Adesso sto benissimo ed è importante concentrarmi sulla nazionale e su uno stadio Parken pieno. La mia forma è buona e devo continuare così”.

I numeri confermano il momento positivo. Nelle ultime otto partite con il Porto, Froholdt ha messo insieme tre gol e tre assist, segnali di una crescita costante che lui stesso ha voluto evidenziare: “Negli ultimi mesi il mio rendimento è stato più continuo. Tra dicembre e gennaio ho fatto più fatica a essere decisivo come avrei voluto, ma per me è fondamentale contribuire con gol e assist. Non si tratta solo di correre, vincere duelli o portare palla, ma anche di incidere nella trequarti avversaria”.

Soprannominato in patria il “coniglietto Duracell” per la sua energia inesauribile, il giovane danese ha assicurato che la squadra scenderà in campo con grande intensità contro la Macedonia del Nord, gara chiave per la corsa al Mondiale. “Dobbiamo conquistarci questo posto. La pressione non ci spaventa, siamo abituati a giocare con qualcosa di importante in palio”.