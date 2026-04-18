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PSG, bussa il Lione. Endrick spaventa Luis Enrique: "Spero che domani non giochi"

PSG, bussa il Lione. Endrick spaventa Luis Enrique: "Spero che domani non giochi"TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Alla vigilia del match contro l'Olympique Lione, valido per la 30^ giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain completa i preparativi e recupera in extremis Fabian Ruiz. Mentre Luis Enrique, allenatore della squadra transalpina, ha presentato la sfida in conferenza stampa dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League. "Non è normale arrivare tre volte di seguito alle semifinali di Champions. Non è una cosa abituale per nessun club", ha commentato il tecnico spagnolo.

E un passaggio su tutti ha fatto sorridere i giornalisti presenti, quando al tecnico spagnolo è stato domandato di Endrick come pericolo numero uno: "Non parlo quasi mai di giocatori di altre squadre. Dovete chiedere a Fonseca. L'ultima partita non l'ha giocata (da titolare, ndr). Lo so (ride, ndr). Spero che domani non giochi come l'altro giorno". Endrick finora nel prestito semestrale siglato con il Lione - prima di fare ritorno al Real Madrid - ha trovato 6 gol e 6 assist in 16 partite tra tutte le competizioni.

Il ritorno di Fabian Ruiz invece: "Sta bene. Si è allenato con il resto della squadra. Ha completato tutte le sessioni. È in perfetta forma. Domani, se tutto va bene, sarà convocato. Se ne avremo la possibilità, cercheremo di dargli minuti dopo il suo infortunio". Nonostante il 2-0 inflitto al Liverpool ad Anfield, le fatiche della Champions potrebbero farsi sentire nell'impegno contro l'OL e magari distogliere l'attenzione dal campionato: "La cosa più importante è cercare i tre punti. Poi arriverà la semifinale di Champions", ha detto 'Lucho'. "Bisogna saper gestire i minuti. Ci sono molte partite in 27 giorni. È importante saper gestire questo calendario, ma ci siamo abituati. Cerchiamo di controllarlo nel miglior modo possibile".

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