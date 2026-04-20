PSG, Luis Enrique tuona contro i giornalisti: "6 cambi? Se non capite questo, non capite nulla"

L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha analizzato la sconfitta incassata in casa per 1-2 ieri sera in conferenza stampa dopo una prestazione sensazionale dell'Olympique Lione di Fonseca. Il tecnico spagnolo ha giustificato il massiccio turnover e replicato sulla corsa al titolo di Ligue 1: "Vi piaceva un campionato più combattuto? Ebbene, ora lo avete", il messaggio con fare ironico misto a tono di sfida di 'Lucho'. "È semplice. Quando inizi la partita in quel modo...", ha lasciato desumere il finale.

"E se le prime volte che creano occasioni, ci segnano gol... Sapevamo che era una sfida difficile. Abbiamo cercato di creare occasioni, abbiamo tirato 23 volte. Abbiamo sbagliato un rigore. È la fotografia chiara del match. Abbiamo fatto di tutto per cambiare la dinamica. Il Lione ha fatto dei contropiedi molto efficaci. Hanno tirato cinque volte e segnato due gol", il punto post-partita di Luis Enrique. Rendendo merito agli avversari: "È magnifico per loro. Mi piace il loro modo di giocare. Noi abbiamo tirato 23 volte e l'ultimo tiro è stato il gol. Il calcio è così. Bisogna preparare le prossime partite. Giocheremo ogni tre giorni. Bisogna dare minuti a molti giocatori, perché la rotazione è l'unica soluzione per giocare con questa frequenza".

Ora il Lens è a un punto dal PSG, ma i parigini hanno ancora una gara da recuperare. "Non è né un bene né un male. È la realtà", il commento del tecnico del Paris. "Vi entusiasma l'idea di un campionato più combattuto? Ecco, abbiamo un campionato più combattuto. Il Lens continua a vincere. Sarà difficile fino all'ultima giornata". Un ultimo passaggio invece sull'ampio turnover operato ieri sera: "Il mio pensiero è che nei prossimi 27 giorni giocheremo nove partite, una ogni tre giorni... E bisogna affrontare tutto questo con l'intera rosa. Oggi abbiamo giocato con sei giocatori che non sono titolari abituali e sarà così anche nelle prossime sfide".

L'insistenza dei giornalisti circa i sei cambi nell'undici titolare ha fatto esplodere Luis Enrique: "Se non capite questo, non capite nulla. Dobbiamo giocare nove partite in 27 giorni. Cosa volete fare? Quando si perde è facile pensare che abbiamo sbagliato. È il modo in cui ritengo si debba gestire questa situazione. Vedremo se vinceremo entrambe le competizioni. Champions la priorità rispetto alla Ligue 1? La priorità sono entrambe le competizioni. Poi potete analizzare quello che dico. Potete analizzare se dico la verità o meno".