PSG strapazzato dal Monaco. Luis Enrique: "La fiducia non si compra al Monoprix, va costruita"

"È stata una partita difficile fin dai primi minuti". E' piuttosto netto nella conferenza stampa post partita il tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique, battuto al Parco dei Principi per 3-1 contro il Monaco. "Abbiamo iniziato questa partita un po' come l'ultima contro il Monaco in Champions League, con qualche imprecisione e poca fiducia" ha proseguito il tecnico catalano. "Il Monaco è un'ottima squadra e ha giocato molto bene. Nel primo tempo hanno creato meno occasioni rispetto all'ultima partita contro di noi, ma hanno segnato. Abbiamo anche commesso errori su quel primo gol".

Sul momento della squadra, l'allenatore dei parigini non si è nascosto: "È un momento particolare e difficile, come capita in ogni stagione. È difficile cambiare, ma dovremo correggerlo e cercare di ritrovare il feeling per migliorare le nostre prestazioni, perché stiamo per proseguire con la Champions League e sarà importante ritrovare la fiducia".

Una fiducia che, tuttavia, per Luis Enrique si deve costruire giorno dopo giorno: "Si cerca sempre la chiave per capire perché si potrebbero perdere delle cose, ma è multifattoriale. La fiducia non è qualcosa che si compra al Monoprix; bisogna costruirla giorno dopo giorno. Siamo in difficoltà, ma dobbiamo continuare a sperare di cambiare la situazione".