Real Madrid sul tetto d'Europa, ma con i giovani: 2^ titolo vinto in Youth League
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Il Real Madrid torna sul tetto d'Europa, ma nella Champions League dei giovani, la Youth League. Oggi era infatti in programma l'ultimo atto del torneo riservato agli Under 19, contro il Club Brugge.
I blancos dopo l'1-1 fra tempi regolamentari e supplementari (gol di Jacobo Ortega al 23 per il Real, pari di Lund al 64' per il Club Brugge), si sono imposti 4-2 ai calci di rigore. Protagonista il portiere Javi Navarro, che dopo i tre rigori parati in semifinale, ne ha presi due anche in finale. Si tratta del secondo successo per il Real Madrid, in Youth League.
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