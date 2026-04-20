Manchester United su Tchouameni? Il Real Madrid pensa a Rodri, i dettagli
Dopo un inizio di stagione disastroso sotto la guida di Ruben Amorim, il Manchester United si è ripreso con l'arrivo di Michael Carrick come allenatore. Attualmente terzi in Premier League, i Red Devils ora devono mantenere la posizione per centrare la Champions.
Il club pensa però anche al futuro e parlando di centrocampisti difensivi, lo United dovrà trovarne uno per la prossima stagione. Con la partenza di Casemiro prevista per quest'estate, lo Unitted già valutando giocatori in grado di sostituire l'ex giocatore del Real Madrid. Diversi nomi sono stati proposti. Mentre Elliot Anderson sembra più vicino al trasferimento al City, lo United starebbe monitorando, secondo il Telegraph anche Sandro Tonali.
Sempre secondoo il Telegraph, anche Aurélien Tchouaméni è nel mirino del Manchester United. Dopo un'ottima stagione con il Real Madrid, l'ex giocatore del Monaco sta vivendo uno dei migliori anni della sua carriera. Il quotidiano inglese ipotizza che il suo futuro a Madrid potrebbe dipendere dal possibile arrivo di Rodri, giocatore che continua a essere molto apprezzato dalla dirigenza del Real Madrid. Sotto contratto fino al 2027, il vincitore del Pallone d'Oro 2024 potrebbe essere uno degli obiettivi estivi del Real Madrid.