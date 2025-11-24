Real, Mbappe ancora a secco e furioso con l'arbitro: cartellino giallo a partita finita

Il Real Madrid ha strappato un pareggio complicato sul campo dell’Elche nella 13ª giornata di Liga (2-2), ma a far parlare è stata soprattutto la reazione di Kylian Mbappé al fischio finale. L’attaccante francese, già al centro di polemiche per la sua assenza nell’ultima partita della nazionale e un viaggio a Dubai, si è avvicinato furioso all’arbitro Francisco José Hernández Maeso per contestare la gestione dei minuti di recupero, ricevendo un cartellino giallo.

Secondo il quotidiano madrileno As, Mbappé voleva chiarimenti sul perché non fossero stati concessi più minuti di recupero, nonostante fossero stati giocati otto minuti extra. Il francese è rimasto a secco ancora una volta: ha servito l’assist per l’1-1 di Jude Bellingham e più volte si è scontrato con un attento Iñaki Peña, ex portiere del Barça ora tra i pali dell’Elche. Il Real Madrid arriva così a tre partite consecutive senza vittoria tra Liga e Champions League, dopo la sconfitta contro il Liverpool e i pareggi con Rayo Vallecano ed Elche. L’ultimo successo risale al 1° novembre contro il Valencia, con doppietta dello stesso Mbappé.

L’allenatore Xabi Alonso prova a mantenere il sangue freddo: "Dopo una buona serie di risultati, ora abbiamo ottenuto risultati che non ci soddisfano. Non siamo contenti perché vogliamo sempre vincere, ma restano ancora molte partite. Dobbiamo analizzare quello che è successo". Il Real Madrid affronterà l’Olympiacos mercoledì in Champions League, prima di due trasferte consecutive in Liga: Girona e Bilbao. Mbappé e compagni cercano il rilancio per ritrovare continuità e fiducia in campionato.