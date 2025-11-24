Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real, Mbappe ancora a secco e furioso con l'arbitro: cartellino giallo a partita finita

Real, Mbappe ancora a secco e furioso con l'arbitro: cartellino giallo a partita finitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Real Madrid ha strappato un pareggio complicato sul campo dell’Elche nella 13ª giornata di Liga (2-2), ma a far parlare è stata soprattutto la reazione di Kylian Mbappé al fischio finale. L’attaccante francese, già al centro di polemiche per la sua assenza nell’ultima partita della nazionale e un viaggio a Dubai, si è avvicinato furioso all’arbitro Francisco José Hernández Maeso per contestare la gestione dei minuti di recupero, ricevendo un cartellino giallo.

Secondo il quotidiano madrileno As, Mbappé voleva chiarimenti sul perché non fossero stati concessi più minuti di recupero, nonostante fossero stati giocati otto minuti extra. Il francese è rimasto a secco ancora una volta: ha servito l’assist per l’1-1 di Jude Bellingham e più volte si è scontrato con un attento Iñaki Peña, ex portiere del Barça ora tra i pali dell’Elche. Il Real Madrid arriva così a tre partite consecutive senza vittoria tra Liga e Champions League, dopo la sconfitta contro il Liverpool e i pareggi con Rayo Vallecano ed Elche. L’ultimo successo risale al 1° novembre contro il Valencia, con doppietta dello stesso Mbappé.

L’allenatore Xabi Alonso prova a mantenere il sangue freddo: "Dopo una buona serie di risultati, ora abbiamo ottenuto risultati che non ci soddisfano. Non siamo contenti perché vogliamo sempre vincere, ma restano ancora molte partite. Dobbiamo analizzare quello che è successo". Il Real Madrid affronterà l’Olympiacos mercoledì in Champions League, prima di due trasferte consecutive in Liga: Girona e Bilbao. Mbappé e compagni cercano il rilancio per ritrovare continuità e fiducia in campionato.

Articoli correlati
La guerra Mbappé-PSG fa giurisprudenza: non c'è in ballo solo la ricca buonuscita... La guerra Mbappé-PSG fa giurisprudenza: non c'è in ballo solo la ricca buonuscita
Real Madrid, il caso Mbappé-Francia è rientrato: l'attaccante è tornato ad allenarsi... Real Madrid, il caso Mbappé-Francia è rientrato: l'attaccante è tornato ad allenarsi
Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio... Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio
Altre notizie Calcio estero
Giroud torna al gol, siparietto con Rami: "Mi sei mancato, sei sempre bello come... Giroud torna al gol, siparietto con Rami: "Mi sei mancato, sei sempre bello come un tempo"
Real Madrid, un'assemblea dei soci rovente. Perez attacca Tebas, UEFA e Barcellona... Real Madrid, un'assemblea dei soci rovente. Perez attacca Tebas, UEFA e Barcellona
Scarpa d'Oro, Kane in vetta con Haaland. I big della Serie A non si vedono in classifica... Scarpa d'Oro, Kane in vetta con Haaland. I big della Serie A non si vedono in classifica
Giroud torna al gol dopo due mesi: "Lo aspettavo da un po', la porta sembrava piccola"... Giroud torna al gol dopo due mesi: "Lo aspettavo da un po', la porta sembrava piccola"
Thauvin ripensa all'addio all'OM: "Non ne vado fiero, Longoria mi aveva fatto una... Thauvin ripensa all'addio all'OM: "Non ne vado fiero, Longoria mi aveva fatto una proposta"
Real, Mbappe ancora a secco e furioso con l'arbitro: cartellino giallo a partita... Real, Mbappe ancora a secco e furioso con l'arbitro: cartellino giallo a partita finita
Pogba è finalmente tornato, con l'omaggio del Roazhon Park: "Mi hanno emozionato"... Pogba è finalmente tornato, con l'omaggio del Roazhon Park: "Mi hanno emozionato"
Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato... Betis, Isco è tornato ma Pellegrini ha un problema: per il derby sarà squalificato Antony
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Svilar fu una grande intuizione di Tiago Pinto: così la Roma in estate ha evitato l'addio
Immagine top news n.1 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.2 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.3 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.4 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.5 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.6 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.7 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "L'azzurro un orgoglio. Vanoli ci ha dato curiosità e volontà"
Immagine news Serie A n.2 Condò: "Risultato di ieri prevedibile copione di un’Inter ambiziosa e un Milan umile"
Immagine news Serie A n.3 Lautaro e il dato che fa riflettere: fra Serie A e Champions il rendimento è diametralmente opposto
Immagine news Serie A n.4 Bodo/Glimt, Aleesami aspetta la Juve: "Yildiz e Conceiçao temibili così come Vlahovic"
Immagine news Serie A n.5 Svilar fu una grande intuizione di Tiago Pinto: così la Roma in estate ha evitato l'addio
Immagine news Serie A n.6 Tacchinardi: "Juve, Yildiz deve sempre stare in campo. Giusto fare affidamento su Vlahovic"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"
Immagine news Serie B n.3 Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Immagine news Serie B n.4 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…