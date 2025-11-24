Thauvin ripensa all'addio all'OM: "Non ne vado fiero, Longoria mi aveva fatto una proposta"

In un’intervista a So Foot, Florian Thauvin è tornato sul suo addio burrascoso all’Olympique Marsiglia nel 2021, prima di trasferirsi al Tigres in Messico. Un’uscita di scena segnata da un episodio con il presidente Pablo Longoria che il campione del mondo 2018 non ha mai dimenticato: "Non ne vado fiero", ammette Thauvin, ripensando a un addio che avrebbe voluto più sereno.

Nonostante i contatti con Lione, Milan e Napoli, Thauvin decise di firmare con il Tigres, dove ritrovò il suo ex compagno André-Pierre Gignac, decisione che oggi considera "un errore". Ma a segnare profondamente il francese fu un episodio con Longoria: "Mi aveva fatto una bella proposta per restare, eravamo d’accordo, ma dopo settimane non avevo ancora ricevuto il contratto. Un giorno lo incontro per caso nel parcheggio e mi chiede ‘Allora, siamo d’accordo?’. Io rispondo ‘Sì’, pur sapendo che le trattative con il Tigres erano molto avanzate e che sarei partito".

Subito dopo, Thauvin ammette: "Appena tornato a casa ho chiamato mia madre: ‘Mamma, ho fatto una sciocchezza, ho dato la mia parola quando non avrei dovuto’. Stavo davvero male, non ne vado fiero. È uno dei grandi errori della mia carriera", ha detto l'ex giocatore dell'Udinese, oggi al Lens.