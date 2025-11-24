Scarpa d'Oro, Kane in vetta con Haaland. I big della Serie A non si vedono in classifica

Harry Kane raggiunge Erling Haaland in testa alla classifica della Scarpa d’Oro, sfruttando la sconfitta del City a Newcastle. In testa c'è un trio: anche Darko Lemajic, attaccante serbo del RFS (Lettonia), ha 28 punti grazie alle 28 reti (coefficiente 1) in campionato.

Alle loro spalle c'è Daniel Karlsbakk del Sarpsborg, davanti ad August Priske (Djurgarden) e Ibrahim Diabate (GAIS). Mbappé è invece settimo con 13 centri, mentre per trovare gli altri big bisogna scendere diverse posizioni: Mason Greenwood è a quota 20, Joaquin Panichelli e Igor Thiago (Brentford) a 18, Robert Lewandowski a 16.

Ancora più attardati i tre (insoliti) capocannonieri della Serie A: Christian Pulisic, Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini hanno realizzato 5 gol a testa e quindi hanno conquistato per ora 10 punti. Ricordiamo che le cinque maggiori leghe europee possono beneficiare del coefficiente più alto (2).