Pogba è finalmente tornato, con l'omaggio del Roazhon Park: "Mi hanno emozionato"

Dopo oltre due anni di assenza dai campi di gioco, Paul Pogba è tornato a calcare un terreno di gioco questo sabato, nel match perso dal Monaco sul campo del Rennes (4-1). Il centrocampista francese, ex Juventus e Manchester United, è entrato all’85’ tra l’ovazione dei tifosi del Roazhon Park, consapevoli di assistere a un momento storico.

"Sono felice per lui, anche se il contesto era un po’ sfortunato", ha dichiarato l’allenatore del Monaco, Sébastien Pocognoli. "Il suo ingresso farà bene a lui e alla squadra. Nonostante la sconfitta, porta vibrazioni positive al calcio francese". Anche i compagni di squadra hanno accolto con entusiasmo il ritorno di Pogba. Lamine Camara ha commentato: "Siamo tutti contenti, anche i tifosi del Rennes che non tifano Monaco lo erano. Spero che possa portarci la sua esperienza". I giocatori avversari hanno condiviso lo stupore: Mahdi Camara ha definito Pogba "una leggenda del calcio francese" e Breel Embolo ha sottolineato l’ovazione dei tifosi: "Ha meritato questo riconoscimento".

Pogba stesso ha ammesso di essere stato toccato dall’accoglienza: "Vedere il pubblico alzarsi e applaudire mi ha emozionato. Un grande grazie ai fan che mi hanno sostenuto personalmente". Nonostante il ritorno emozionante, il Monaco ha subito il terzo k.o. consecutivo in Ligue 1. Solo un gol di Mika Biereth nel recupero ha evitato una sconfitta più pesante. Pogba e i suoi compagni si preparano ora alla trasferta di mercoledì in Champions League a Pafos, con la speranza di voltare pagina e ritrovare ritmo e fiducia. Dopo anni difficili, tra infortuni, sospensioni e vicende giudiziarie, il ritorno di Pogba segna un momento di rinascita per il centrocampista francese e per il Monaco.