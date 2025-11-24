Giroud torna al gol dopo due mesi: "Lo aspettavo da un po', la porta sembrava piccola"

Dopo due mesi di astinenza, Olivier Giroud è tornato al gol proprio nella serata in cui il Milan ha vinto il derby, permettendo al Lilla di battere il Paris FC in casa per 4-2. Il miglior marcatore della storia della nazionale francese ha segnato due reti decisive, riportando la sua squadra sulla strada giusta dopo due sconfitte consecutive tra Ligue 1 ed Europa League.

Il Paris FC era passato in vantaggio con Willem Geubbels all’11’, ma Giroud ha ristabilito la parità poco prima dell’intervallo con un bel diagonale su assist di Romain Perraud (40’). Nella ripresa, all’77’, l’ex rossonero ha realizzato il secondo gol su rigore, regalando ai padroni di casa il sorpasso decisivo. Questa vittoria non solo rilancia il Lilla in classifica, ma permette anche alla squadra di risalire al quarto posto, a sette punti dal PSG capolista.

Per Giroud due gol arrivati dopo una lunga attesa: l’ultima marcatura risaliva al 25 settembre in Europa League contro il Brann (2-1). "Questo gol lo aspettavo, nelle ultime partite la porta sembrava un po’ piccola", ha confessato l’attaccante ai microfoni di Ligue 1+. "Sono cicli, ed è un grande sollievo quando efficacia e fortuna tornano". Il 39enne campione del mondo 2018 ha poi sottolineato l’importanza della vittoria per la squadra: "Abbiamo lavorato bene durante la pausa. Ora cercheremo di restare attaccati alle prime tre posizioni e dare filo da torcere. Era fondamentale, anche in ottica classifica, riprendere punti".