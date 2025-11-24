Giroud torna al gol, siparietto con Rami: "Mi sei mancato, sei sempre bello come un tempo"

Olivier Giroud ha interrotto una lunga astinenza di due mesi tornando al gol con una doppietta nella vittoria del Lilla sul Paris FC (4-2) in Ligue 1. Ma oltre ai gol, l’attaccante francese si è anche divertito con Adil Rami, suo ex compagno in nazionale e anch’egli campione del mondo nel 2018, in un'intervista post partita: "Come va, mio caro Adil? Mi sei mancato. Sei sempre bello come allora", ha scherzato Giroud, rispondendo al saluto dell’ex difensore, ritiratosi nel 2023.

Rami, da parte sua, ha espresso il suo orgoglio: "Sono fiero di te". Non sono mancati i siparietti divertenti davanti alle telecamere: Giroud ha preso in giro l’ex compagno per la sua pettinatura impeccabile, definendola "ad acqua calda", tra le risate dell’intero studio. Sul campo, Giroud ha aperto le marcature al 40’ con un preciso diagonale su assist di Romain Perraud, prima di raddoppiare su rigore al 77’, regalando al Lille una vittoria fondamentale. "Questo gol lo aspettavo, nelle ultime partite la porta sembrava più piccola", ha ammesso il 39enne ex Milan. "Sono cicli, e quando ritornano efficacia e fortuna è un grande sollievo. Spero sia l’inizio di una buona serie".

Grazie a questo successo, il Lilla risale al quarto posto in classifica, a cinque punti dal Lens terzo, tornando a inseguire le posizioni alte della Ligue 1. Giroud, ex Montpellier, Chelsea e Milan, dimostra ancora di poter fare la differenza, unendo esperienza, gol e buonumore anche fuori dal campo.