Haaland sfida Kane e Mbappe per la Scarpa d'Oro: "Il miglior momento della mia carriera"

La corsa alla Scarpa d’Oro è appena iniziata... ma già infiamma. Il duello tra Harry Kane (11 gol in Bundesliga), Kylian Mbappé (9) ed Erling Haaland (9) promette scintille: "Non mi sono mai sentito meglio di adesso. Sì, si può dire che sono nel miglior momento della mia carriera", ha dichiarato l’attaccante del Manchester City dopo il gol decisivo contro il Brentford (0-1). E i numeri gli danno ragione: secondo Opta, il norvegese ha realizzato più gol, da solo, di dodici squadre del campionato inglese.

Contando club e nazionale (escluso il Mondiale), Haaland è arrivato a quota 18 gol in 11 partite, con una striscia aperta di nove gare consecutive in rete, la più lunga della sua carriera. Nella storia della Premier, solo lui è riuscito a segnare più di nove volte nelle prime sette giornate (11 nel 2022-23 e 10 nel 2024-25).

Attualmente, la classifica della Scarpa d’Oro è guidata da Klaemint Olsen (NSÍ Runavík, 26 gol), seguito da Kasper Høgh (Bodø/Glimt, 16) e Darko Lemajić (RFS, 23). Tutti giocatori che verranno presto scavalcati dai big, che possono disporre di un coefficiente maggiore. Pep Guardiola si è detto entusiasta: "Ora sente che il Manchester City è casa sua. È più coinvolto nel gioco, non solo nella finalizzazione. Lavora, pressa, dà tutto. È un attaccante unico".