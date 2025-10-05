Real Madrid, Mbappé segna sempre: come CR7 nelle prime 42 in Liga, il dato
Kylian Mbappé eguaglia Cristiano Ronaldo. Con il gol realizzato ieri contro il Villarreal (3-1 con doppietta di VInicius Junior), il francese ha raggiunto la quota di 40 gol in 42 partite nel suo percorso nella Liga spagnola. Nessuno è riuscito a fare meglio nella storia del Real Madrid considerando le partenze-sprint dei tantissimi campioni passati per la squadra merengue.
Da capire intanto se l'attaccante di Xabi Alonso potrà raggiungere senza problemi la propria Nazionale. Nella sfida di ieri infatti ci sono stati momenti di apprensione al Bernabéu durante la sfida vinta dal Real Madrid per 3-1 contro il Villarreal. Subito dopo aver segnato il terzo gol dei blancos, l'attaccante merengue Kylian Mbappé si è accasciato a terra vicino al cerchio di centrocampo, accusando un dolore alla caviglia destra.
Lo staff medico del Real è immediatamente entrato in campo per soccorrere l’attaccante francese, che ha lasciato il terreno di gioco visibilmente sofferente. Mbappé, accompagnato dai medici, si è diretto direttamente negli spogliatoi ed è stato sostituito all’83’ da Rodrygo.
La scena ha destato grande preoccupazione, in vista non solo dei prossimi impegni del Real Madrid, ma anche quelli della Nazionale francese. Secondo quanto riporta L'Equipe però, l'attaccante avrebbe insistito per partire con la Francia, nonostante le resistenze interne al club.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.