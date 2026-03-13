Real, solo 3 attaccanti disponibili per l'Elche: Arbeloa convocherà un altro canterano

Il Real Madrid potrebbe presentare un’altra novità proveniente dal vivaio nella prossima partita contro l’Elche. Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore Alvaro Arbeloa ha lasciato intendere che potrebbe esserci una sorpresa tra i convocati: "Domani vedrete qualche ragazzo in più", ha dichiarato.

Il nome nuovo potrebbe essere quello di Dani Yanez, esterno offensivo del Castilla di appena 18 anni. Il giovane talento si è allenato ieri con la prima squadra ed è stato nuovamente presente nella seduta di rifinitura prima della sfida contro l’Elche, un segnale che lascia pensare a una possibile convocazione. La lista dei disponibili sarà infatti fortemente condizionata dalle assenze: sono ben nove i giocatori della prima squadra assenti. I problemi riguardano tutti i reparti e in particolare l’attacco, dove sabato non ci saranno Kylian Mbappé e Rodrygo per infortunio, mentre Franco Mastantuono sarà fermo per squalifica. In avanti restano dunque soltanto Vinícius Júnior, Brahim Díaz e Gonzalo García tra i giocatori della prima squadra, motivo per cui lo staff tecnico è costretto a pescare ancora dal settore giovanile.

Se confermata, la chiamata di Yáñez rappresenterebbe il sedicesimo giocatore della cantera inserito in una lista ufficiale della prima squadra in questa stagione e l’ottavo promosso da Arbeloa nei due mesi alla guida della squadra. Il giovane esterno aveva già assaggiato il grande calcio nella scorsa stagione: il suo debutto in Liga arrivò il 7 dicembre 2024 contro il Girona allo stadio Montilivi, quando aveva appena 17 anni. In quell’occasione fu Carlo Ancelotti a concedergli i primi minuti con la prima squadra. In questa stagione Yáñez è diventato titolare nel Real Madrid Castilla, con quattro gol e un assist all’attivo, oltre a essere protagonista anche in UEFA Youth League, dove ha già messo a segno due reti e servito due assist in sei partite.