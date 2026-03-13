Il Brasile lancia una maglia storica: il marchio Jordan debutta con le nazionali di calcio

Per la prima volta nella storia, il celebre logo "Jumpman" comparirà sulla maglia di una nazionale di calcio. La Confederação Brasileira de Futebol ha infatti presentato a San Paolo la nuova seconda divisa della nazionale di calcio del Brasile, realizzata in collaborazione con il brand Jordan , marchio legato a Nike.

Il nuovo kit, di colore blu scuro con dettagli gialli, mantiene alcuni elementi tradizionali della Seleção ma introduce anche un design innovativo. Lo stemma della federazione è posizionato sotto il colletto, al centro della maglia sopra il numero del giocatore, mentre il logo dello sponsor compare sulla parte destra del petto. Il modello include inoltre il celebre motivo "Elephant Print", una texture iconica delle sneakers Jordan che dona alla divisa un carattere distintivo.

Secondo la federazione brasiliana, la nuova maglia vuole portare "una mentalità all’avanguardia in campo, ispirandosi ai colori, ai motivi e alle stampe dei predatori più veloci e temuti del Brasile". Il risultato, spiegano dalla CBF, è "un’espressione unica che unisce due culture". La collaborazione è stata accolta con entusiasmo anche dai giocatori. L’attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior ha commentato così il lancio: "Quando il Jumpman appare accanto ai nostri colori, mostra al mondo intero la creatività, la passione e l’energia che rendono il Brasile così speciale. Questo ispira la nuova generazione a giocare con stile, libertà e orgoglio ogni volta che scendiamo in campo".

La nuova maglia farà il suo debutto ufficiale il 26 marzo negli Stati Uniti durante l’amichevole tra il Brasile e la nazionale di calcio della Francia, match di preparazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026.