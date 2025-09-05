Ufficiale Rennes, Christopher Wooh ceduto allo Spartak Mosca. Accordo quadriennale

Cessione per il Rennes. Con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali il club rossonero, militante nella Ligue 1, comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore camerunese Christopher Wooh.

Il 23enne è nato in Francia ed è cresciuto nel Nancy. Ha esordito con il club transalpino nella massima serie a 19 anni e successivamente è entrato a far parte della squadra del Lens. Dopo una stagione Wooh si è trasferito al Rennes, di cui ha difeso i colori per tre stagioni (51 partite, 1 gol).

Wooh è stato convocato nella nazionale camerunense, dove ha giocato 22 partite e segnato 2 gol.

Nel club moscovita per il calciatore maglia N° 3 e contratto di quattro anni.