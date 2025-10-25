Colpaccio del Getafe al San Mames: 0-1 all'Athletic, la decide Borja Mayoral
Prosegue la decima giornata de La Liga spagnola. Colpaccio del Getafe che strappa tre punti all'Athletic Bilbao al San Mames. A decidere la sfida l'ex attaccante della Roma Borja Mayoral.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Espanyol 18*
4. Villarreal 17
5. Atletico Madrid 16
6. Betis Siviglia 16
7. Elche 14*
8. Athletic 14*
9. Getafe 14*
10. Siviglia 13*
11. Alaves 12
12. Rayo Vallecano 11
13. Osasuna 10
14. Real Sociedad 9*
15. Valencia 9
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 7*
20. Girona 7*
*una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.