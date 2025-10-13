Rep. Ceca umiliata dalle Far Oer, Nedved si scusa pubblicamente e il ct rischia l'esonero

La figuraccia rimediata ieri sera dalla Repubblica Ceca, sconfitta dalle piccole Isole Far Oer e con la qualificazione diretta ai Mondiali quasi compromessa, rischia di portare a un terremoto in seno alla nazionale.

Hasek rischia

Il commissario tecnico Ivan Hasek rischia l'esonero dopo aver sottolineato di non avere intenzione di dimettersi: "Non scappo. Questa squadra ha un obiettivo ed è raggiungere la Coppa del Mondo" ha dichiarato il 62enne in conferenza stampa al termine della partita. Tornato alla guida della selezione nel gennaio 2024, dopo l'esperienza del 2009, Hasek ha fin qui guidato la nazionale a un modesto Euro 2024 con un solo punto raccolto in un girone con Portogallo, Georgia e Turchia. Bene invece la Nations League con la Repubblica Ceca promossa in Lega A.

Le parole di Nedved

Pavel Nedved, direttore tecnico delle nazionali ceche, ha rilasciato una dichiarazione al canale ufficiale della Federcalcio: "Mi scuso con tutti i tifosi per la prestazione della Nazionale oggi nelle Isole Far Oer. La sconfitta e la prestazione in un'importante partita di qualificazione ai Mondiali sono inaccettabili. Sono molto deluso dall'approccio, dall'impegno e dall'organizzazione della partita. Valuteremo la situazione al nostro ritorno in Repubblica Ceca".