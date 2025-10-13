Ufficiale Jack Wilshere ha una panchina: l'ex Arsenal è il nuovo allenatore del Luton Town

Jack Wilshere ha ufficialmente la sua prima panchina. L'ex centrocampista dell'Arsenal, 33 anni, è stato nominato allenatore del Luton Town.

La squadra, che solo due anni fa giocava in Premier League, si ritrova impantanata nella terra di mezzo in League One, l'equivalente della nostra Serie C. Nell'ultimo turno è arrivato un ko per 3-1 contro il Cambridge United che l'ha fatta precipitare all'undicesimo posto in classifica.

Queste le prime dichiarazioni di Wilshere, affidato al sito degli hatters: "È un grande onore e un privilegio essere nominato allenatore del Luton Town. Per me è come un momento di chiusura di un cerchio. Avevo otto anni quando sono arrivato per la prima volta al Luton da bambino, quindi immagino che sia destino che il mio primo incarico dirigenziale a tempo pieno sia proprio in questo club. Non potrei essere più felice di essere qui: non vedo l'ora di allenare questa squadra di calcio."

Appesi gli scarpini al chiodo, Wilshere ha iniziato la carriera di allenatore guidando l'Under 18 dell'Arsenal per due anni. Successivamente è diventato il vice di Johannes Thorup al Norwich e infine traghettatore per due partite sempre dei canaries.