Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Si fa male Ferran Torres, la Spagna lo libera alla vigilia della sfida contro la Bulgaria

Si fa male Ferran Torres, la Spagna lo libera alla vigilia della sfida contro la BulgariaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:26Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Ferran Torres lascia il ritiro della nazionale spagnola, lo rende noto la Federcalcio con un comunicato uffiicale, che riportiamo integralmente:

"Ferran Torres è stato escluso dalla squadra per la quarta partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Bulgaria a Valladolid.

L'attaccante dell'FC Barcelona, ​​dopo aver completato la partita contro la Georgia a Elche, ha riferito un fastidio muscolare che è stato valutato dai servizi medici della RFEF, inclusi ulteriori esami, diagnosticando un sovraccarico muscolare senza alcuna lesione anatomica associata.

In vista dell'imminente partita contro la Bulgaria, in linea con la politica di non correre rischi e di dare priorità alla salute del giocatore, quest'ultimo è stato ritirato dalla squadra. Lo staff medico dell'FC Barcelona è stato informato di tutti i dettagli".

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI - GRUPPO E

Turchia - Georgia (Izmit, 14 ottobre, 20.45)
Spagna - Bulgaria (Valladolid, 14 ottobre, 20.45)

CLASSIFICA
Spagna 9
Turchia 6
Georgia 3
Bulgaria 0

Articoli correlati
Il Newcastle offre 50 milioni per Ferran Torres ma per il Barcellona è incedibile... Il Newcastle offre 50 milioni per Ferran Torres ma per il Barcellona è incedibile
Aston Villa: pressing per Ferran Torres, ma lui vuole restare al Barcellona Aston Villa: pressing per Ferran Torres, ma lui vuole restare al Barcellona
Barcellona, l'Aston Villa prepara un'offerta shock per Ferran Torres: pronti 50 milioni... Barcellona, l'Aston Villa prepara un'offerta shock per Ferran Torres: pronti 50 milioni
Altre notizie Calcio estero
Jack Wilshere ha una panchina: l'ex Arsenal è il nuovo allenatore del Luton Town UfficialeJack Wilshere ha una panchina: l'ex Arsenal è il nuovo allenatore del Luton Town
Luis Suarez da leggenda, 600 reti in carriera: "Se dicessi che lo sognavo, mentirei"... Luis Suarez da leggenda, 600 reti in carriera: "Se dicessi che lo sognavo, mentirei"
Guinea Equatoriale, la selezione boicotta le qualificazioni ai Mondiali: licenziato... Guinea Equatoriale, la selezione boicotta le qualificazioni ai Mondiali: licenziato il ct
Si fa male Ferran Torres, la Spagna lo libera alla vigilia della sfida contro la... Si fa male Ferran Torres, la Spagna lo libera alla vigilia della sfida contro la Bulgaria
Rep. Ceca umiliata dalle Far Oer, Nedved si scusa pubblicamente e il ct rischia l'esonero... Rep. Ceca umiliata dalle Far Oer, Nedved si scusa pubblicamente e il ct rischia l'esonero
Isole Far Oer, favola d'Europa: tre record battuti e Mondiali ancora possibili Isole Far Oer, favola d'Europa: tre record battuti e Mondiali ancora possibili
Brasile 2014, l'ultimo ballo della Grecia. Ieri la 6ª eliminazione di fila a un grande... Brasile 2014, l'ultimo ballo della Grecia. Ieri la 6ª eliminazione di fila a un grande torneo
Mondiali 2026, potrebbero arrivare i primi verdetti dall'Europa: 2 selezioni vicine... Mondiali 2026, potrebbero arrivare i primi verdetti dall'Europa: 2 selezioni vicine al pass
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Picerno esonerato De Luca
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
Immagine top news n.1 Svilar: "Non ho mai pensato di lasciare la Roma. Gasperini legge il gioco come pochi"
Immagine top news n.2 Inter, Esposito sempre più incedibile: a fine stagione il suo stipendio sarà almeno raddoppiato
Immagine top news n.3 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.4 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.5 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
Immagine top news n.6 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.7 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Immagine news Serie C n.2 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Gaetano Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Cagliari in prestito: Mutandwa esulta in Austria. Vinciguerra cerca ancora l'esordio
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Gigot sempre più verso l'addio: Ligue 1 o Saudi Pro League le destinazioni
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna in prestito: Karlsson segna in Scozia. Corazza cresce a Pescara
Immagine news Serie A n.4 Sacchi: "Perché non immaginare Zidane alla Juve? Sarebbe un tocco di romanticismo"
Immagine news Serie A n.5 L'Atalanta in prestito: El Bilal fatica al Besiktas, crescono Palestra e Bonfanti
Immagine news Serie A n.6 Roma, il PSG punta Manu Koné: si prepara un'offerta da 60 milioni di euro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fracchiolla-Dionigi, coppia vincente: quella stima innata che sta facendo il bene della Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, contro il Padova serve la svolta: Aquilani rischia? Nulla è da escludere
Immagine news Serie B n.3 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, tra numeri da record e proteste. Domenica a Catania match dal profumo di B
Immagine news Serie C n.2 Picerno, Greco: "Si, stiamo definendo l'accordo con Bertotto per la panchina"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli e Ravenna volano. Idem Brescia e Benevento. La gol collection della domenica
Immagine news Serie C n.4 Benevento-Team Altamura 4-0, continua l'inseguimento alla Salernitana. Gol e highlights
Immagine news Serie C n.5 Ascoli-Pontedera 5-0, i bianconero volano: D'Uffizi decisivo. Gol e highlights
Immagine news Serie C n.6 Cittadella-Triestina 1-0, Diaw regala la seconda vittoria. Gol e highlights
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.6 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?