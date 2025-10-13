Si fa male Ferran Torres, la Spagna lo libera alla vigilia della sfida contro la Bulgaria
Ferran Torres lascia il ritiro della nazionale spagnola, lo rende noto la Federcalcio con un comunicato uffiicale, che riportiamo integralmente:
"Ferran Torres è stato escluso dalla squadra per la quarta partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Bulgaria a Valladolid.
L'attaccante dell'FC Barcelona, dopo aver completato la partita contro la Georgia a Elche, ha riferito un fastidio muscolare che è stato valutato dai servizi medici della RFEF, inclusi ulteriori esami, diagnosticando un sovraccarico muscolare senza alcuna lesione anatomica associata.
In vista dell'imminente partita contro la Bulgaria, in linea con la politica di non correre rischi e di dare priorità alla salute del giocatore, quest'ultimo è stato ritirato dalla squadra. Lo staff medico dell'FC Barcelona è stato informato di tutti i dettagli".
QUALIFICAZIONI AI MONDIALI - GRUPPO E
Turchia - Georgia (Izmit, 14 ottobre, 20.45)
Spagna - Bulgaria (Valladolid, 14 ottobre, 20.45)
CLASSIFICA
Spagna 9
Turchia 6
Georgia 3
Bulgaria 0
