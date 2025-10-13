Luis Suarez da leggenda, 600 reti in carriera: "Se dicessi che lo sognavo, mentirei"

Luis Suárez ha raggiunto il traguardo dei 600 gol in carriera. Sabato notte l'uruguaiano è andato a segno per 4-0 dell'Inter Miami contro l'Atlanta United in MLS.

Ha vinto tutto

38 anni, Suarez ha vinto nella sua incredibile carriera tutto a livello di club: una Champions, un Mondiale per Club, 5 campionati spagnoli, 4 coppe del Re, due supercoppe spagnole. Ha trionfato anche in Inghilterra con una Coppa di Lega; in Olanda con una Eredivisie e una coppa nazionale; in Brasile al Gremio ha vinto un campionato gaucho; in Uruguay tre campionati. Ha trionfato anche con la nazionale uruguayana vincendo la Copa America

Il messaggio commosso

A livello individuale Suarez ha vinto 7 titoli di capocannoniere nelle varie competizioni nonché due volte la Scarpa d'Oro. È il massimo marcatore della nazionale uruguayana con 69 reti in 143 partite. Lo stesso Suarez ha commentato il traguardo raggiunto con un post sui suoi canali fuficiali: "Se dico che l'ho sognato, mento. Mai avrei potuto credere di arrivare a tanto in carriera. Grazie a tutti i club in cui sono stato, alla Seleccion, ai miei compagni, tecnici, funzionari, alla mia famiglia e ai tifosi. Fanno tutti parte di questo obiettivo raggiunto. 'C'è sempre una pagina in più...'.