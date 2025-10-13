Guinea Equatoriale, la selezione boicotta le qualificazioni ai Mondiali: licenziato il ct

Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, il commissario tecnico della Guinea Equatoriale, Juan Micha, sarebbe stato sollevato dall'incarico poco prima della partita contro la Liberia, in programma oggi pomeriggio alle 15.

Il boicottaggio di giovedì

Le ragioni sono da ricondursi ai fatti di giovedì scorso, quando la selezione si è rifiutata di scendere in campo per giocare la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Malawi. Questo a seguito di frizioni fra la federazione e la squadra in merito a degli accordi economici.

Pagano anche i giocatori

La Federazione rischia, a seguito della mancata disputa della partita, delle sanzioni economiche. Nel frattempo ha provveduto a prendere delle decisioni: detto del licenziamento del commissario tecnico (ma non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali) anche altri giocatori sono stati rimossi, tra cui il capitano Emilio Nsue. Per la partita di oggi è stato nominato allenatore ad interim Casto Nopo.