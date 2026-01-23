Ufficiale Ricordate Morutan? L'ex Pisa lascia l'Aris Salonicco e firma con il Rapid Bucarest

Il Rapid Bucarest e Olimpiu Moruțan hanno raggiunto un accordo per la firma di un contratto valido per una stagione e mezza, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata.

Il centrocampista offensivo romeno, 26 anni, ha espresso tutta la propria soddisfazione subito dopo la firma:

«Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di indossare la maglia del Rapid. Conosco bene cosa rappresentano questo club e i suoi tifosi. Non vedo l’ora di giocare a Giulești e di dare tutto per la squadra. Spero che insieme potremo vivere una stagione da sogno».

Cresciuto nel settore giovanile dell’Universitatea Cluj, Moruțan ha esordito tra i professionisti nel 2016 proprio con i “Șepcile Roșii”, imponendosi rapidamente come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Dall’estate del 2022 ha poi intrapreso un percorso internazionale, vestendo le maglie di Galatasaray, Pisa, Ankaragücü e Aris Salonicco.

Nel corso della stagione attuale, Moruțan ha totalizzato 15 presenze complessive con l’Aris Salonicco in tutte le competizioni, confermando la propria affidabilità e continuità di rendimento.

A livello internazionale, il trequartista è anche un punto di riferimento della Nazionale di calcio della Romania, con cui ha collezionato 17 presenze e una rete.