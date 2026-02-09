Ufficiale Ricordate Stipe Perica? L'ex Udinese vola in Azerbaigian e firma con il Neftchi

L’avventura di Stipe Perica alla Dinamo Bucarest è ufficialmente giunta al termine. L’attaccante croato classe 1995, messo fuori rosa dal club romeno, ha trovato rapidamente una nuova sistemazione, scegliendo una destinazione decisamente sorprendente: l’Uzbekistan. Perica ha infatti firmato con il Neftchi Baku.

Si chiude così quella che in Romania è stata definita una vera e propria telenovela. La Dinamo era da tempo intenzionata a liberarsi dell’ingaggio elevato del centravanti (circa 19.000 euro al mese), ritenuto non proporzionato al rendimento offerto nell’ultima stagione. In un primo momento il giocatore aveva rifiutato l’idea di lasciare il club, ma l’offerta proveniente dall’Asia Centrale lo ha convinto ad accettare una nuova sfida lontano dall’Europa.

Il Neftchi ha annunciato ufficialmente l’ingaggio con un comunicato entusiasta, sottolineando l’esperienza internazionale dell’attaccante. Nato a Zara il 7 luglio 1995, Perica ha mosso i primi passi nel calcio professionistico in Croazia prima di essere acquistato dal Chelsea nel 2013. Nel corso della sua carriera ha indossato maglie prestigiose in diversi campionati europei, tra cui Udinese e Frosinone in Italia, Watford in Inghilterra, Kasimpasa in Turchia, Maccabi Tel Aviv, Standard Liegi e, più recentemente, Dinamo Bucarest. Ha inoltre rappresentato la Croazia nelle selezioni giovanili dall’U19 all’U21 e preso parte a numerose competizioni nazionali ed europee. Arrivato alla Dinamo nel febbraio 2025 a parametro zero dal Rijeka, Perica ha totalizzato 34 presenze complessive, realizzando 8 gol e 3 assist. In questa stagione il suo contributo si è fermato a 2 reti e 3 passaggi decisivi in 18 partite.