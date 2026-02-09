Una sconfitta che lascia segni profondi: Marsiglia, quanto margine resta a De Zerbi?

Travolto al Parco dei Principi con un pesantissimo 5-0, l’Olympique Marsiglia ha offerto una delle prestazioni più allarmanti della sua stagione. La squadra di Roberto De Zerbi è apparsa fuori partita sotto ogni punto di vista, tattico e mentale, trasformando la sconfitta in un possibile punto di svolta - se non di rottura - per l’allenatore italiano.

Il Marsiglia non è mai entrato davvero in gara. Già in difficoltà nel primo tempo, i biancazzurri sono stati messi alle corde da un Paris Saint-Germain dominante in ogni zona del campo, trascinato da un Ousmane Dembélé imprendibile. Dopo l’intervallo, il crollo è stato totale: nessuna reazione, nessuna risposta collettiva, fino a una disfatta storica, la più pesante mai subita contro il rivale parigino. Al di là della superiorità del PSG, è l’ampiezza del naufragio a far scattare l’allarme.

Disorganizzata, fragile e incapace di gestire il pallone, l'OM è sembrato smarrito. Il sistema a tre difensori, pensato per dare solidità e favorire le transizioni, è imploso sotto il pressing e la mobilità dei parigini. Più che un semplice incidente di percorso, questa nuova umiliazione riapre interrogativi profondi sul futuro dell’ex tecnico del Brighton, già messo in discussione per la discontinuità mostrata dopo l’eliminazione in Champions League. Lo stesso De Zerbi, visibilmente colpito, non ha nascosto il suo smarrimento nel post-partita, arrivando quasi a rimettere il proprio incarico nelle mani della dirigenza. In un ambiente dove la pazienza non è mai infinita, questa sconfitta rischia di lasciare segni profondi. La tensione è palpabile a Marsiglia e una domanda aleggia: dopo una simile umiliazione, quanto margine resta ancora a Roberto De Zerbi?