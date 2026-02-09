La Spagna vuole la Finalissima anche nel futsal. Pres. RFEF: "Ci stiamo lavorando"

Il trionfo della Spagna a Euro 2024 è destinato ad avere effetti che vanno ben oltre il campo. Forte dell’entusiasmo generato dal successo continentale, la Real Federación Española de Fútbol si è subito messa al lavoro per capitalizzare questo momento positivo anche a livello istituzionale e organizzativo. A confermarlo è stato il presidente Rafael Louzán, intervenuto durante l’evento di accoglienza dei campioni a Madrid.

Louzán ha svelato che la Spagna è in prima linea per organizzare già nel corso di quest’anno la Finalissima di calcio a cinque, una competizione ancora giovane - finora disputata una sola edizione, chiusa con la Spagna vicecampione - ma destinata a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del futsal internazionale. "Stiamo lavorando per una Finalissima tra Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina", ha annunciato il numero uno della Federazione, lasciando aperta anche l’ipotesi Madrid come sede dell’evento.

Secondo Louzán, il torneo rappresenterebbe la chiusura ideale di un ciclo vincente: "Parliamo di quattro grandi nazioni, campioni e vicecampioni d’Europa e d’America". Le trattative sono già in fase avanzata e proseguiranno nelle prossime settimane. Il presidente della RFEF sarà inoltre in Qatar per assistere alla Finalissima di calcio tra Spagna e Argentina, occasione utile per continuare a dare forma al progetto. L’obiettivo dichiarato della nuova dirigenza federale è chiaro: portare grandi eventi sportivi in Spagna. "In passato non si faceva, ma il nostro Paese è pronto. Abbiamo chiesto fin da subito a UEFA e FIFA di puntare su grandi manifestazioni", ha spiegato Louzán, che non esclude nemmeno la candidatura per un Mondiale o un futuro Europeo di futsal.

Infine, il presidente si è detto fiducioso sull’ingresso del futsal nel programma olimpico: "Se lo merita e può riuscirci, come altri sport prima di lui". Un successo, quello della Nazionale, che Louzán ha voluto dedicare a tutto il movimento: "È il risultato del lavoro di tante persone e di tanti club".