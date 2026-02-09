Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Spagna vuole la Finalissima anche nel futsal. Pres. RFEF: "Ci stiamo lavorando"

La Spagna vuole la Finalissima anche nel futsal. Pres. RFEF: "Ci stiamo lavorando"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:27Calcio estero
Michele Pavese

Il trionfo della Spagna a Euro 2024 è destinato ad avere effetti che vanno ben oltre il campo. Forte dell’entusiasmo generato dal successo continentale, la Real Federación Española de Fútbol si è subito messa al lavoro per capitalizzare questo momento positivo anche a livello istituzionale e organizzativo. A confermarlo è stato il presidente Rafael Louzán, intervenuto durante l’evento di accoglienza dei campioni a Madrid.

Louzán ha svelato che la Spagna è in prima linea per organizzare già nel corso di quest’anno la Finalissima di calcio a cinque, una competizione ancora giovane - finora disputata una sola edizione, chiusa con la Spagna vicecampione - ma destinata a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del futsal internazionale. "Stiamo lavorando per una Finalissima tra Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina", ha annunciato il numero uno della Federazione, lasciando aperta anche l’ipotesi Madrid come sede dell’evento.

Secondo Louzán, il torneo rappresenterebbe la chiusura ideale di un ciclo vincente: "Parliamo di quattro grandi nazioni, campioni e vicecampioni d’Europa e d’America". Le trattative sono già in fase avanzata e proseguiranno nelle prossime settimane. Il presidente della RFEF sarà inoltre in Qatar per assistere alla Finalissima di calcio tra Spagna e Argentina, occasione utile per continuare a dare forma al progetto. L’obiettivo dichiarato della nuova dirigenza federale è chiaro: portare grandi eventi sportivi in Spagna. "In passato non si faceva, ma il nostro Paese è pronto. Abbiamo chiesto fin da subito a UEFA e FIFA di puntare su grandi manifestazioni", ha spiegato Louzán, che non esclude nemmeno la candidatura per un Mondiale o un futuro Europeo di futsal.

Infine, il presidente si è detto fiducioso sull’ingresso del futsal nel programma olimpico: "Se lo merita e può riuscirci, come altri sport prima di lui". Un successo, quello della Nazionale, che Louzán ha voluto dedicare a tutto il movimento: "È il risultato del lavoro di tante persone e di tanti club".

Articoli correlati
Nuova mazzata per Lo Celso: 2 mesi di stop, salterà la Finalissima del 27 marzo Nuova mazzata per Lo Celso: 2 mesi di stop, salterà la Finalissima del 27 marzo
L'Arsenal spera di recuperare Merino per fine stagione. Anche De la Fuente in ansia... L'Arsenal spera di recuperare Merino per fine stagione. Anche De la Fuente in ansia
La finale del Mondiale 2030 si terrà in Spagna: l'annuncio del presidente della RFEF... La finale del Mondiale 2030 si terrà in Spagna: l'annuncio del presidente della RFEF
Altre notizie Calcio estero
Il 17enne Anisio Cabral salva il Benfica: è il secondo gol in tre spezzoni concessi... Il 17enne Anisio Cabral salva il Benfica: è il secondo gol in tre spezzoni concessi da Mou
City, corsa al titolo aperta. Guardiola, dardo all'Arsenal: "Possono succedere molte... City, corsa al titolo aperta. Guardiola, dardo all'Arsenal: "Possono succedere molte cose"
Donnarumma, parata assurda al 99' e il Man City trionfa: la reazione di Guardiola... VideoDonnarumma, parata assurda al 99' e il Man City trionfa: la reazione di Guardiola è virale
La Spagna vuole la Finalissima anche nel futsal. Pres. RFEF: "Ci stiamo lavorando"... La Spagna vuole la Finalissima anche nel futsal. Pres. RFEF: "Ci stiamo lavorando"
Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: "È un grande allenatore, mi piace la sua... Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: "È un grande allenatore, mi piace la sua filosofia"
Dembele trascinatore del PSG nel 5-0 al Marsiglia: "I tifosi si sveglieranno col... Dembele trascinatore del PSG nel 5-0 al Marsiglia: "I tifosi si sveglieranno col sorriso"
Una sconfitta che lascia segni profondi: Marsiglia, quanto margine resta a De Zerbi?... Una sconfitta che lascia segni profondi: Marsiglia, quanto margine resta a De Zerbi?
Ricordate Stipe Perica? L'ex Udinese vola in Azerbaigian e firma con il Neftchi UfficialeRicordate Stipe Perica? L'ex Udinese vola in Azerbaigian e firma con il Neftchi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.1 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.2 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.4 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.5 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.6 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.7 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve non molla l'osso. La valutazione
Immagine news Serie A n.2 Roma, stasera può arrivare il riscatto di Ghilardi: ma servirà almeno un punto
Immagine news Serie A n.3 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta rossonera
Immagine news Serie A n.5 Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il punto
Immagine news Serie A n.6 Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, si attende il deferimento di Gregucci e Foti. Ma il club non patteggerà
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 23ª giornata: Busio al top. Poi Schiavi
Immagine news Serie B n.3 Dionigi saluta la 'sua' Reggiana: "Non sapremo mai come poteva finire questa stagione"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori difensori dopo la 23ª giornata: Tiritiello mantiene la vetta
Immagine news Serie B n.5 Venezia, tesoretto Doumbia: a gennaio rifiutate 4 proposte. A giugno potrebbe valere 10 milioni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 23ª giornata: Klinsmann e Pigliacelli inseguono la vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Immagine news Serie C n.3 Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano