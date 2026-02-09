Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: "È un grande allenatore, mi piace la sua filosofia"

Dopo la pesantissima sconfitta subita dall’Olympique Marsiglia al Parco dei Principi contro il PSG (5-0), c’è un uomo finito più di tutti nel mirino delle critiche. Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano esce dal Classique ulteriormente indebolito, travolto da una nuova umiliazione che arriva a poche settimane dall’eliminazione in Champions League e che rende il suo futuro sulla panchina dell’OM sempre più incerto.

Nel post-partita, il tecnico non ha nascosto il proprio sconforto. "Alterniamo buone prestazioni contro squadre come Rennes e Lens a crolli totali come questo. Non credo ci sia nulla da salvare stasera: quando così tanti giocatori non sono all’altezza, non ha senso parlare di rimpianti. Chiedo scusa ai tifosi e ne parlerò con Pablo Longoria e Mehdi Benatia per capire cosa si può fare. Dobbiamo spiegare perché qui giochiamo così e altrove in modo completamente diverso", ha dichiarato De Zerbi, visibilmente provato.

Mentre a Marsiglia cresce il malcontento, da Parigi arriva però una voce fuori dal coro. In conferenza stampa, Luis Enrique ha preso le difese del collega italiano, invitando a non giudicare il suo valore sulla base di una sola, seppur pesante, sconfitta. "Abbiamo colpito quattro volte il palo oltre a segnare cinque gol, non è semplice contro una squadra come il Marsiglia. La mia considerazione di De Zerbi non cambia: è un grande allenatore, apprezzo la sua filosofia offensiva e il modo in cui fa giocare le sue squadre. Per me è uno dei migliori tecnici di questo campionato", ha affermato l’allenatore spagnolo. Parole di stima che difficilmente basteranno a placare la rabbia dei tifosi marsigliesi, sempre più divisi sul futuro del loro allenatore dopo l’ennesima serata da incubo.