Dembélé super contro l'Olympique Marsiglia: "Volevamo dire a tutti che siamo tornati"
Serata da sogno per il PSG, che si riprende la vetta battendo con un sonoro 5-0 la più acerrima delle rivali ovvero il Marsiglia. La cinquina è stata aperta da Ousmane Dembélé, con una doppietta nel corso del primo tempo grazie alla quale la squadra parigina ha messo in discesa la gara già prima dell'intervallo.
L'attaccante francese e Pallone d'Oro in carica ha parlato così poi ai microfoni di Ligue 1+: "Sappiamo che è una partita speciale per tutti i parigini, soprattutto per i tifosi. Eravamo determinati a giocare una grande partita e a mandare a tutti il messaggio che siamo tornati e che in questa seconda parte di stagione faremo di tutto per vincere titoli".
