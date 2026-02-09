Atletico Madrid, Marcos Llorente: "Titolo più lontano? Ci concentriamo sul quotidiano"

Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, ai microfoni di Movistar LaLiga ha commentato così la sconfitta in campionato contro il Betis ricordando la vittoria in settimana in Copa del Rey proprio contro i biancoverdi: "Hanno giocato una partita completamente diversa. Si sono tenuti in difesa e hanno giocato un'ottima partita. È stato difficile per noi sfondare, non siamo riusciti a segnare. Due partite completamente diverse, oggi ci hanno battuto. Abbiamo avuto difficoltà a entrare in partita, questo è chiaro. Loro si sono chiusi lì dietro, lasciandoci poco spazio. Nonostante ciò, abbiamo avuto qualche occasione. Ci hanno pressato in alto, oggi hanno serrato le fila e noi facciamo fatica quando si chiudono".

Sul gol che gli è stato cancellato: "Non sapevo perché fosse stato annullato, ma se è fuorigioco è così. Non possiamo partire da una vittoria per 0-5 e poi perdere in casa. Queste sono cose che dobbiamo correggere, e spero che lo faremo presto".

Sui nuovi acquisti: "Arrivare all'Atlético de Madrid è complicato, hanno uno stile molto particolare, un allenatore con le idee molto chiare e non è facile". In chiusura, il titolo ora è più lontano: "Non sono cose a cui pensiamo: ci concentriamo sulla quotidianità. Le partite di Coppa si avvicinano, così come la Champions League. Siamo concentrati sulla quotidianità. Non importa se stai lottando per il titolo; in questo club, devi vincere, qualunque cosa accada".