Dembele trascinatore del PSG nel 5-0 al Marsiglia: "I tifosi si sveglieranno col sorriso"

Ousmane Dembélé ha lasciato il segno nel Classique con una prestazione di altissimo livello, impreziosita da una doppietta nel netto 5-0 inflitto ai rivali storici. Una serata speciale, che l’esterno offensivo francese ha vissuto con entusiasmo e orgoglio: "Sapevamo quanto fosse importante questa partita per tutti i parigini - ha spiegato Dembélé nel post-gara -. Vincere così è il modo migliore per mandare un messaggio".

Un successo che entra di diritto nella storia recente del confronto tra PSG e OM, mai concluso con uno scarto così ampio. "I tifosi si sveglieranno con il sorriso. Noi siamo soddisfatti del lavoro fatto, ma ci aspettano altre partite fondamentali e vogliamo farci trovare pronti in questa seconda parte di stagione".

Il numero 10 parigino vede in questa vittoria un possibile punto di svolta, sulla scia di quanto accaduto lo scorso anno dopo il successo contro il Manchester City. "La prima parte di stagione è stata ben gestita, meglio rispetto all’anno scorso. Ora arrivano i momenti decisivi, in campionato e in Champions League, e dobbiamo essere pronti. Sappiamo che il Lens resta lì dietro". A livello personale, la serata contro l’OM rappresenta un chiaro segnale di crescita. Dopo alcuni problemi fisici, Dembélé ritrova continuità e fiducia: "Con le partite che si susseguono sto riprendendo ritmo e mi sento sempre meglio". Sul secondo gol, una perla tecnica, parla di istinto e intensità: "Attacco subito il pallone, salto due avversari e poi calcio". Infine, sugli obiettivi individuali, nessun dubbio: "I gol contano, ma la cosa più importante restano i trofei di squadra". Il Paris riparte da qui, trascinato dal suo uomo simbolo.