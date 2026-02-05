Ronaldo compie 41 anni: un impero sportivo ed economico da oltre 1 miliardo di euro

Cristiano Ronaldo festeggia un compleanno speciale: oggi l’attaccante dell’Al-Nassr compie 41 anni, celebrando non solo la carriera sportiva ma anche un vero e proprio impero economico. Secondo Forbes, i suoi guadagni annui ammontano a 260 milioni di euro: 200 milioni derivano dal contratto con il club saudita, mentre 60 milioni arrivano da sponsorizzazioni e pubblicità.

Oltre al calcio, Ronaldo è una delle celebrità più seguite al mondo, con oltre 665 milioni di follower su Instagram, dove ogni post gli frutta circa 3,5 milioni di euro, secondo Hooper HQ. La sua fortuna personale è cresciuta rapidamente negli ultimi anni: da un patrimonio stimato di 500 milioni di euro nel 2022, Celebrity Net Worth, fino a circa 1,2 miliardi di euro nel 2024 secondo Forbes.

Ronaldo è anche un grande appassionato di supercar. Tra i suoi gioielli automobilistici spiccano un Ferrari da 3 milioni di dollari, una Bugatti Chiron da 2,5 milioni, una Bugatti Veyron da 1,6 milioni e una Ferrari F12 TDF da circa 1 milione, insieme ad altri modelli da collezione. A livello storico, l’ex stella del Real Madrid è considerato il terzo atleta più pagato della storia, con un patrimonio stimato tra 1,92 e 2,23 miliardi di dollari, secondo il sito Sportico. In questa speciale classifica è preceduto solo da Michael Jordan (4,15 miliardi) e Tiger Woods (2,79 miliardi). Un dominio economico e mediatico che rende Cristiano Ronaldo non solo un fuoriclasse sul campo, ma una vera icona globale fuori dal rettangolo di gioco.